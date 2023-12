Gaza: ucciso dall’esercito israeliano il fornitore di armi ad Hamas, Hassan al Atrash

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'esercito di Israele (Idf) ha annunciato di aver ucciso Hassan al-Atrash, responsabile della fornitura e della produzione di armi per Hamas, oltre che del contrabbando di armi da vari Paesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Secondo quanto riferito dall'Idf, Al-Atrash sarebbe stato ucciso ieri in un attacco aereo nel sud di Gaza, a Rafah, di cui ha diffuso un video. Con lui sono state uccise altre 2 persone. - (PRIMAPRESS)