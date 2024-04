Cisgiordania: l’esercito israeliano uccide due palestinesi che avevano aperto il fuoco a Beit Einun

(PRIMAPRESS) - CISGIORDANIA - Le forze israeliane hanno ucciso oggi domenica 21 aprile, due palestinesi nella Cisgiordania occupata. A riferirlo è l'agenzia di stampa palestinese Wafa, mentre l'esercito israeliano ha confermato che erano stati "neutralizzati" dopo aver sparato contro i propri soldati.

Il fatto è avvenuto all'ingresso del villaggio di Beit Einun vicino ad Hebron come riferisce sempre Wafa citando due fonti della sicurezza palestinese.

In seguito all'incidente le truppe israeliane hanno preso d'assalto Beit Einun e fatto irruzione in diverse case, ha riferito l'agenzia. - (PRIMAPRESS)