Elezioni Sardegna: Alessandra Todde ottiene il 45,3% e batte Truzzu (45%) sul filo di lana

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Con il 45,3% dei voti di preferenza, Alessandra Todde, candidata del Campo largo del centrosinistra, vince sul filo di lana la sfida per la presidenza della Regione Sardegna con Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari candidato dal Centrodestra dopo un braccio di ferro nella maggioranza. Truzzu si è fermato al 45% quando erano state scrutinate 1.822 sezioni su 1.844. Decisivo il voto disgiunto che ha di fatto condannato il sindaco di Cagliari ma ha visto la coalizione di centrodestra battere il Campo largo voluto da Giuseppe Conte (M5S) ed Ely Schein che già in serata di ieri sera erano volati a Cagliari per complimentarsi con la loro candidata. Nel Centrodestra la sensazione delle forze politiche locali aveva da subito mostrato la possibilità di un sconfitta per un candidato imposto d'autorità da Giorgia Meloni. Ora ci sarà un momento di riflessione per non fare errori per le prossime elezioni europee. - (PRIMAPRESS)