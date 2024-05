Elezioni India: la campagna elettorale si infiamma. Modi: “fake news prodotte con la IA”

(PRIMAPRESS) - NEW DELHI (INDIA) - La campagna elettorale nazionale indiana rischia di passare alla storia come la prima per il maggior numero di fake news politiche tra falsi video e sostituzioni di interi discorsi fatti interpretare da vari leader grazie all'intelligenza artificiale. Il primo ministro Nerendra Modi ha dovuto parlare più volte ai cittadini per chiarire che frasi islamofobiche non sono mai state espresse sia da lui che da suoi collaboratori.

Le sue ultime osservazioni sono arrivate dopo che una leader locale del partito di opposizione Samajwadi, Maria Alam, si è rivolta a un raduno nello stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, chiedendo ai musulmani di portare avanti una "jihad" di "voti", poiché "questa è l'unica jihad ” che potrebbero portare avanti per rimuovere Modi dal potere. Dopo che il partito Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi l’ha attaccata per l’uso del termine “jihad” nel suo discorso, ha chiarito alla stampa che con “jihad”, parola araba per lotta, stava incoraggiando la partecipazione degli elettori musulmani.

Ma Modi smentisce tutto e parla di video manipolati stanno prendendo il sopravvento, con clip falsi che coinvolgono due importanti aiutanti del Primo Ministro Narendra Modi, innescando indagini di polizia e l'arresto di alcuni lavoratori del suo partito rivale, il Congresso.

In quella che è stata definita la prima elezione basata sull'intelligenza artificiale in India, Modi ha detto che la scorsa settimana sono state usate voci false per mostrare presumibilmente leader che fanno "dichiarazioni a cui non abbiamo mai nemmeno pensato", definendola una cospirazione "per creare tensione nella società".