Tecnologie digitali: scoprire Pesaro Capitale della Cultura 2024 con le “gite scolastiche” in CodyTrip

(PRIMAPRESS) - PESARO - Il prossimo 26 e il 27 marzo la città di Pesaro, grazie al progetto CTE SQUARE (Casa delle Tecnologie Emergenti) dedicherà alle Scuole italiane due giornate di collegamenti in diretta interattivi per conoscere meglio la Capitale Italiana della Cultura 2024.Il progetto di open innovation, trasferimento tecnologico e sperimentazione urbana, CTE finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - comsentirà di organizzare una gita scolastica virtuale, secondo il format denominato CodyTrip all’interno del quale saranno previsti incontri online preparatori con gli insegnanti, distribuzione di materiale didattico di approfondimento e dirette interattive dai luoghi della cultura con esperti e guide d'eccezione. I temi tratteranno della natura della cultura di Pesaro 2024: dalla musica di Gioachino Rossini alla riproduzione tridimensionale dei paesaggi acustici delle foreste primarie, dalle tecnologie digitali al valore sociale. La partecipazione è gratuita e le classi possono iscriversi direttamente online, unendosi agli oltre 6.000 partecipanti già registrati da più di 300 città."Vi invitiamo a usare CodyTrip per scoprire i luoghi e i temi della Capitale della Cultura - dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro - sarà come prepararsi con una guida digitale per poi venirne a godere di persona nel corso del 2024. "Il programma completo e il modulo di iscrizione gratuita sono disponibili all'indirizzo https://codemooc.org/codytrip-2024-pesaro - (PRIMAPRESS)