Fisco, scuola e sport nel CdM di oggi: dal sistema sanzionatorio dei tributi alla disabilità in classe

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri in programma per oggi 24 maggio dovrà varare le misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Ma anche un provvedimento, anch’esso un decreto legge, in cui confluiscono disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio del prossimo anno scolastico. Ma il clou della riunione prevede anche un disegno di legge di delegazione europea e l’esame definitivo del decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. All’ordine del giorno inoltre un disegno di legge in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, l’esame preliminare di un decreto del presidente della Repubblica con modifiche al regolamento per la quota dell’8 per mille dell’Irpef devoluta allo Stato e, infine, l’esame preliminare di un decreto del presidente del Consiglio sull’ordinamento militare, in materia di organizzazione del ministero della Difesa. - (PRIMAPRESS)