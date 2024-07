La mostra ModenArt di Asi al Ministero del Made in Italy, Urso: “Qui la storia delle eccellenze del motorismo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà aperta sino al prossimo 19 settembre la mostra "ModenArt. Gli scultori della velocità" allestita dall'Automotoclub Storico Italiano nei saloni del Ministero delle Imprese e del Made in Italia in via Veneto a Roma. Ieri Adolfo Urso e Valentino Valentini, Ministro e Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, hanno evidenziato il valore del design italiano nella storia del motorismo italiano è quanto esso è fortemente percepito nel mondo. "Queste opere - ha sottolineato il Ministro Urso - rappresentano il passato e il futuro del nostro Paese. Sono un esempio di eccellenza e di qualità creativa che tutti ci riconoscono e che noi celebriamo in quello che è il nuovo tempio del Made in Italy, non solo la sede di un ministero. I modelli esposti dovrebbero essere di ispirazione per le giovani generazioni, proprio per il carattere artistico che questi maestri del Made in Italy hanno messo sulla base dell’esigenza puramente artigianale e produttiva dell’epoca." "È come se avessimo chiesto a Leonardo di rifare “La pietà” - ha aggiunto il Viceministro Valentini - perché queste sono opere d’arte e pezzi unici realizzati dagli stessi autori dell’epoca. Hanno quindi un valore enorme, storico e culturale. La capacità del Made in Italy sta anche nel riuscire ad animare un prodotto industriale come l’automobile e lo stesso vale in tanti altri settori, dall’enogastronomia alla moda." "Per noi - ha detto Alberto Scuro, Presidente ASI - è una giornata simbolica e importante, perché questa mostra ha un significato molto particolare. Negli anni ’50 e ’60 il saper fare dei maestri carrozzieri e battilastra era evoluto a tal punto che questi oggetti sono nati in maniera quasi spontanea nelle mani delle persone che di fatto erano guidate dal proprio istinto e dal proprio talento, senza il supporto di tanti disegni o schemi. C’era la necessità di produrre in fretta per realizzare auto da corsa vincenti. Questi talenti hanno dato vita a capolavori che oggi sono riconosciuti in tutto il mondo come emblemi del saper fare italiano."

L'esposizione – composta da sette sculture di alluminio, ferro e legno – mette in luce la bellezza del design automobilistico italiano, quello degli anni '50 e '60 del '900, in cui arte e artigianalità si sono fusi grazie alla maestria dei carrozzieri modenesi che, a colpi di martelli, hanno letteralmente scolpito i modelli più eleganti e vincenti della storia dell'auto sportiva. I modelli rappresentati sono la Ferrari 750 Monza del 1954, la Ferrari 250 Testarossa del 1957, la Shelby Cobra Daytona Coupé del 1964, la Ferrari 275 GTB Competizione Speciale del 1965 e la Ferrari 330 P4 Coupé del 1967. Tutte vetture realizzate all'epoca nella Carrozzeria Scaglietti di Modena.