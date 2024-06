Nasce la Fondazione Giorgio Napolitano: Walter Veltroni sarà il presidente che curerà il programma del centenario

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà Walter Veltroni a presiedere la Fondazione Giorgio Napolitano, il Presidente emerito della Repubblica, che oggi avrebbe compiuto 99 anni. La Fondazione avvia il suo percorso di costituzione su iniziativa di familiari, amici e sostenitori del pensiero del Capo dello Stato, scomparso nel settembre dello scorso anno.

L’obiettivo è far vivere l’eredità culturale e politica che Giorgio Napolitano ha coltivato in oltre settant’anni al servizio delle istituzioni nazionali ed europee, attraverso studi, ricerche, dibattiti e borse di studio.

Fra le iniziative in programma, l’organizzazione di un convegno di studi dedicato alla figura di Napolitano nel giugno del 2025, quando ricorrerà il centenario della nascita del Presidente emerito della Repubblica. - (PRIMAPRESS)