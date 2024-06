Michelin Verde: ad Urbino arriva la terza stella della cultura nella nuova guida dedicata a Marche, Umbria e Toscana

(PRIMAPRESS) - URBINO - Verrà presentata giovedì 27 giugno (ore9) al Palazzo Ducale di Urbino la nuova Guida Michelin Verde che, come accade per la famosa guida "rossa" degli chef stellati, assegna i riconoscimenti per le città della cultura. E ad Urbino è stata assegnata la terza stella.. L'evento ospitato dalla Galleria Nazionale delle Marche oltre ad illustrare gli highlights della regione adriatica contenuti nella guida turistica, racconta le bellezze culturali di Toscana e Umbria. A cura dei Comuni di Urbino e Pesaro, il volume sarà presenta nella Sala convegni di Palazzo Ducale, a Urbino, alla presenza di Luigi Gallo, Direttore Regionale Musei Nazionali Marche, e di Philippe Orain, Direttore della Guida turistica e culturale Michelin.

L’incontro sarà l'occasione anche per illustrare i rigorosi criteri in base ai quali è stata assegnata la terza stella alla città di Urbino, nonché i siti stellati della regione Marche. - (PRIMAPRESS)