Ucraina: Ursula von der Leyen a Kiev annuncia fondi per 35 miliardi per riparare e connettere la rete elettrica

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - A portare la notizia dei 35 miliardi di fondi stanziati per gli aiuti all'Ucraina è direttamente Ursula von der Leyen che oggi è a Kiev e dove si è tenuta la conferenza stampa con la presidente della Commissione europea e il presidente Zelensky mentre non si fermano gli attacchi dall'una e dall'altra parte del confine russo. Ieri l'Europarlamento non aveva deciso il nuovo plafond di 35 miliardi che avrà lo scopo, come ha ricordato oggi la von der Leyen, di riparare e connettere la rete elettrica dell'Ucraina anche in vista dell'inverno ma ha anche confermato la decisione di autorizzare l'uso delle armi a lungo raggio. Una decisione che ha smentito alcune anticipazioni che aveva fatto il ministro degli Esteri Tajani, assicurando che questa assicurazione non ci sarebbe stata. Immediata la reazione dalla Russia su questa decisione tanto da far dire a Putin che: "Un missile Sarmat puó arrivare a Strasburgo in 3 minuti". - (PRIMAPRESS)