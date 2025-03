Il Canada risponde ai dazi USA, Trudeau: “Da mezzanotte applicheremo il 25% su 155 mld di merci americane”

(PRIMAPRESS) - OTTAWA (CANADA) - Le reazioni ai dazi del 25% imposti da Trump non si fanno attendere. Il Canada attuerà tariffe sulle merci statunitensi. Lo ha detto il primo ministro Justin Trudeau, sostenendo che "nulla giustifica queste misure" degli Usa. "Se le tariffe statunitensi entreranno in vigore, il Canada reagirà già a partire dal la mezzanotte di oggi applicando tariffe del 25% su 155 miliardi di dollari di merci americane", ha dichiarato il capo del governo canadese in un comunicato diffuso questa mattina. - (PRIMAPRESS)