Washington: l’AP bandita da Trump e da un giudice dagli incontri stampa di Studio Ovale e Air Force One

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- L'Associated Press si rifiuta di chiamare il Golfo del Messico con la nuova nomenclatura voluta da Trump di Gulf of America ed esclude i giornalisti dalle conferenze stampa nello Sudio Ovale della Casa Bianca e sull'Air Force One. Ma ciò che è peggio è che un giudice dà ragione al presidente. Respinto, dunque, il ricorso dell'Associated Press contro la decisione del presidente Trump di escluderne i giornalisti dagli incontri stampa. L'agenzia di stampa, dunque, messa al 'bando' e Trump commenta: fare domande al presidente è un privilegio, non un diritto. - (PRIMAPRESS)