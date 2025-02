Ucraina: manovre distensive Ue-Usa. Von der Leyen: “Sostengo l’iniziativa di Trump per una pace duratura”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Manovre di distensione tra UE e USA dopo la visita a Kiev della presidente Ursula von der Leyen. "Sostengo l'iniziativa del presidente Trump per l'Ucraina per un accordo di pace durevole,con garanzie di sicurezza e con una rete di protezione Usa". Così la presidente della Commissione Ue, von der Leyen, al rientro dall'Ucraina. "Noi dobbiamo insistere sul sostegno economico e militare all'Ucraina perchè è nell'interesse dell'Europa raggiunge- re una vera pace attraverso la forza". Ma, prosegue,"dobbiamo aumentare la no- stra pressione sulla Russia per concordare un accordo di pace che sia durevole e attuabile". - (PRIMAPRESS)