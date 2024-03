Egitto: Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen incontrano al-Sisi portando “in dono” 7,4mld per il Piano Mattei

(PRIMAPRESS) - CAIRO - La premier italiana Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sono in Egitto dove "consegneranno" un assegno Ue da 7,4 miliardi per il governo di Abdel Fattah al-Sisi (un miliardo subito per le disastrate casse dello Stato egiziano, altri 4 di aiuti, più sovvenzioni e prestiti vari) per fermare i flussi di immigrati. - (PRIMAPRESS)