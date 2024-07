Elezioni USA: Elon Musk annuncia un sostegno di 45 milioni mensili per la campagna di Trump

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Se Joe Biden per la sua candidatura si è visto cancellare i fondi di autorevoli soatenitori preoccupati della sua vecchia incipiente, a Donald Trump, mentre sarà riconfermata la sua candidatura alla convention repubblicana, in corso nel Milwaukee, arriva l'annuncio di Elon Musk, il patron della Tesla che mette a disposizione dell'ex presidente una cifra di 45 milioni mensili per la sua campagna che dovrebbero entrare nelle casse di America Pac, un comitato di azione politica che svolge azioni di sostegno a Trump, come campagne pubblicitarie e iniziative per incoraggiare il voto dei repubblicani. - (PRIMAPRESS)