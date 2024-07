Strasburgo: riconferma per Roberta Metsola alla presidenza dell’Europarlamento anche con i voti Lega

(PRIMAPRESS) - STASBURGO - Maggioranza di governo unita per la riconferma di Roberta Metsola alla presidenza dell'Europarlamento. Ha votato per lei FI, come il Ppe. "Larga maggioranza" di voti anche da Ecr, incluso FdI. Per Metsola anche la Lega,malgrado i Patrioti siano all'opposizione. Per la rielezione di Metsola il voto del Pd era previsto,come quello di S&D. Tra i Verdi c'era libertà di voto, ma fonti dicono che gran parte abbiano votato per lei. In The Left (dove ci sono Sinistra e M5S) l'indicazione era di votare Irene Montero. - (PRIMAPRESS)