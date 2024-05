Tv d’animazione: a Rai Gulp la serie “OGM Travel Agency” per raccontare i fenomeni climatici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fenomeni climatici e protezione ambientale sono i temi raccontati con il linguaggio semplice e diretto dell’animazione. Così i contenuti della nuova serie “OGM Travel Agency”, al via venerdì 17 maggio, alle ore 18.20, tutti i giorni, su Rai Gulp e in boxset su RaiPlay. In un ipotetico lontano futuro, un improbabile trio gestisce l’unica agenzia di viaggi rimasta sulla terra. Elvis, panda dalle orecchie oversize, e Olivia, grintosa cavia peruviana, sono gli orgogliosi proprietari della OGM Travels. Ad assisterli c’è il fidato Johnson, un tranquillo e motivato cetriolo di mare perennemente in stato di stage. Trainati da un incondizionato entusiasmo e grande spirito di iniziativa, i due titolari sono sempre alla ricerca di potenziali clienti, ai quali mostrare quanto la Terra sia meravigliosa e quanto meriti di avere un posto speciale nella galassia. Non danno mai retta a quell’invertebrato un po’ secchione a cui sono delegati i compiti più inutili, mentre sono proprio loro con le loro idee sconclusionate a far naufragare continuamente l’agenzia, trascinando i loro pochi e azzardati clienti in assurde imprese. Così la OGM Travels rimane inesorabilmente ferma all’ultimo posto nella scala di gradimento di tutte le agenzie viaggi dell’universo. Ma i nostri eroi non si perdono d’animo e vanno avanti, giorno dopo giorno, mossi dall’inossidabile certezza che la Terra sia una perla tutta da scoprire, il “fiore all’occhiello della Via Lattea”, e che la loro agenzia prima o poi sfonderà trovando il posto che merita nell’olimpo delle agenzie di viaggi! OGM Travels, che è prodotta da Studio Campedelli e Rai Kids, con la regia di Alessandro Belli, ha la sua originalità nel concept, semplice ma stravagante e si distingue per l’attualità e l’importanza dell’argomento che affronta. La peculiarità di questa serie è infatti quella di essere in realtà un modo per toccare un tema chiave per il pubblico a cui si rivolge: la crisi ambientale che ormai da tempo sta attraversando il nostro bel pianeta e che lo sta rendendo sempre più vulnerabile. - (PRIMAPRESS)