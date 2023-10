Mare Fuori: domani i protagonisti della quarta stagione sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La quarta stagione di “Mare Fuori” approderà su RaiPlay tra pochi mesi (febbraio 2024) e successivamente su Rai 2. Intanto il cast, il regista Ivan Silvestrini e l’autrice Cristiana Farina sfileranno domani, sabato 28 ottobre alle 17,45, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per l’anteprima. Piuttosto abbottonati nelle anticipazioni i coproduttori di Rai Fiction e Picomedia. Dopo la partenza di Paola Vinci (interpretata da Carolina Crescentini), l'approccio autoritario della nuova direttrice (Lucrezia Guidone) porterà i giovani detenuti a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile per capire chi si è, chi si vuole diventare e trovare la voce per dirlo. - (PRIMAPRESS)