Rai Kids inaugura una nuova serie comedy con "S-Fidiamoci" in onda tutti i giorni su Rai Gulp

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà presentata domani lunedì 19 febbraio (ore 11) al Cinema Farmese di Roma, "S-Fidiamoci", la nuova serie Comedy di Rai Kids. Rivolta ad un pubblico di adolescenti la serie trova in Aria e Tommaso i due protagonisti che da migliori amici da bambini si ritrovano a due anni di distanza passati lontano a ritrovarsi nella frequentazione del liceo riscoprendosi cambiati ma anche simili per molti versi.

A presentare la nuova serie saranno il direttore di Rai Kids, Luca Milano, il Ceo e direttore creativo di Movimenti Production, Giorgio Scorza e con la presenza dell'Istituto Comprensivo "Corrado Melone" di Ladispoli. La serie andrà in onda martedì 20 febbraio, tutti i giorni (ore 20) su Rai Gulp e in box set su Raiplay. - (PRIMAPRESS)