Cultura: Rai Gulp entra con ‘Bookcrossing’ nella Biblioteca del Ministero dell’Istruzione e del Merito

ROMA - La Biblioteca del Ministero dell'Istruzione e del Merito, un luogo conosciuto a pochi, aprirà domani 30 novembre (19,35), le sue porte per la puntata speciale di "Bookcrossing. Porta il tuo libro" in onda su Rai Gulp e su RaiPlay. Un luogo d'eccezione che parla della storia italiana attraverso la scuola da dopo l'Unità d'Italia fino ai giorni nostri. Questa biblioteca antica, dove si possono trovare tesori di grande importanza e curiosità di altri tempi, è aperta e visitabile da tutti. A portare il suo libro del cuore, che ha cambiato il suo modo di vedere le cose, è Greta Galli, 21 anni, creatrice di robot e divulgatrice di materie Stem anche nelle scuole. Sarà un romanzo classico, uno fantascientifico o invece un saggio? A Federica D'Angelo, giovane booktoker e bookstagrammer spetta il compito di indovinare il libro misterioso. Tra sfide, giochi, classifiche e citazioni, Federica cercherà di tracciare i contorni del libro preferito della sua ospite e in generale delle sue passioni da lettrice. Sarà un'occasione per confrontarsi su tematiche attuali tra tecnologia e umanesimo, tra storia e futuro. E come in ogni puntata, alla fine sarà Federica D'Angelo a regalare un libro da scoprire o riscoprire all'ospite della trasmissione. Un consiglio di lettura rivolto a tutti.