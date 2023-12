Pesaro Capitale italiana della Cultura oggi su Rai Casa Italia. Ospiti in studio Ricci, Maggiulli e Rossi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 11 dicembre a Rai Casa Italia, Roberta Ammendola parlerà di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Ospiti in studio del canale Tv diretto da Fabrizio Ferragni, Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, Maria Laura Maggiulli, Dirigente del Servizio Innovazione tecnologica e transizione digitale del Comune di Pesaro, e Stefano Rossi, Architetto e Docente della London South Bank University di Londra. La nuova puntata di "Casa Italia" diffusa per gli italiani all'estero, sarà in onda oggi su Rai Italia, RaiPlay e, dopo la mezzanotte, su Rai2. - (PRIMAPRESS)