Serie Tv: debutta su Canale 5 di Mediaset “I Fantastici 5” con Raoul Bova

(PRIMAPRESS) - MILANO - Canale 5 di Mediaset si prepara a mandare in onda, il prossimo 17 gennaio, la nuova serie Tv in 8 puntate in prima serata, de I Fantastici 5 prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RTI, per la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo e conRaoul Bova, Gianluca Gobbi, Francesca Cavallin, Gaia Messerklinger, Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D'Antonio, Enea Barozzi, Rachele Luschi e Giulia Patrignani.

La trama si muove sullo sfondo dello sport ma al centro c'è una storia familiare e di ricostruzione dei rapporti padre-figlie.

Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, Anna (15) e Giorgia (17), con cui Riccardo fatica ad entrare in sintonia. Già, perché circa cinque anni prima il matrimonio di Riccardo non ha retto e, a seguito della separazione dei genitori, le due ragazze si sono trasferite in Germania con la madre. Dopo la morte della madre, avvenuta circa sei mesi fa, Anna e Giorgia sono tornate a vivere con Riccardo, ma per lui è stato come accogliere in casa due sconosciute: le ha lasciate che erano bambine, ora sono due adolescenti pronte a diventare donne. - (PRIMAPRESS)