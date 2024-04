Tv: Canale 9 con "Che tempo che fa" di Fazio si posiziona al secondo posto nel prime time con l'11,21% di share

(PRIMAPRESS) - MILANO - A Warner Bross Discovery, proprietaria di Canale 9, continuanao a crescere gli ascolti di “CHE TEMPO CHE FA”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, che si posiziona secondo programma della serata in valori assoluti con 2 milioni e 300mila spettatori (2.229.000) e l’11,4% di share su NOVE, con un picco d’ascolto di quasi 2 milioni e 900mila spettatori (2.873.000) e un picco di share del 14,5%. Record stagionale per “Il Tavolo” che sfiora 1 milione e mezzo di spettatori (1.474.000) e il 12% di share (11,86). “L’Anteprima” raggiunge 1 milioni di spettatori (1.005.000) e il 6% di share (5,7%), mentre “Che tempo che farà” ottiene 362.000 spettatori e il 2,3% di share.

Con quasi 400.000 interazioni, “Che tempo che fa” si conferma il programma più commentato dell’intera giornata sui social.

Il canale NOVE si posiziona come 3° canale nazionale con l’11,2% di share in prime time e 2° canale nazionale in seconda serata con l’11,21%, registrando il miglior risultato di sempre del canale. Nelle 24 ore NOVE è il 4° canale della giornata con il 5,11% di share.

L’intero portfolio Warner Bros. Discovery raggiunge nel prime time il 16,33% di share, in seconda serata sfiora il 20% di share (19,84), miglior risultato di sempre, mentre nelle 24 ore il 12,4%. Un trend che potrebbe continuare a crescere con l'arrivo di Amadeus dopo il divorzio con la Rai.



