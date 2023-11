Occupazione arbitraria di immobili: ecco quanto rischia ora chi occupa una casa illegittimamente

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva finalmente una stretta per gli occupatori di casa altrui. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha introdotto un atteso reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato. Si prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria, successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria. Questo provvedimento dovrebbe risolvere migliaia di casi in cui legittimi proprietari di case solo per essere usciti per commissioni si sono trovati in casa degli occupanti. Una situazione che aveva evidenziato enormi vuoti normativi tanto che il giornalista Mediaset, Mario Giordano, ha costruito un'intera parte del suo programma "Fuori dal Coro" per denunciare casi paradossali alimentati da una lentezza dei giudici ordinari a cui i proprietari si rivolgevano per rientrare nella loro abitazione. - (PRIMAPRESS)