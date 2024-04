Social: Rai Radio2 supera i 7,2 milioni di like su Tik Tok conquistando la Z Generation

(PRIMAPRESS) - ROMA - Contenuti inediti e apertura anche ad etichette indipendenti hanno fatto si che Rai Radio2 esplodesse su TikTok. A distanza di poco più di un anno dall’apertura, avvenuta in occasione del Festival di Sanremo 2023, l’account di Rai Radio2 ha raggiunto ben 7,2 milioni di 'mi piace' sulla piattaforma social più amata dalla generazione Z.

Grazie a contenuti inediti ed esclusivi, Rai Radio2, oltre agli ottimi risultati ottenuti in termini di ascolti, ha raccolto in pochissimo tempo numeri da record, attestandosi nella Top Ten dei profili delle radio italiane più amati per numero di like. Tra i post più cliccati e apprezzati, quelli dei protagonisti di Sanremo, di cui Rai Radio2 è radio ufficiale, come le confessioni sulla spesa di Elodie nel backstage del Festival 2023 (3,7 M), e quello del cast di Mare Fuori in coro sulla sigla della fortunata serie tv (1,9 M); e ancora il divertente retroscena raccontato da Nek e Renga a Sanremo 2024 sui primi baci delle rispettive figlie (1,9 M) e l’emozionante duetto di Fiorella Mannoia con Noemi sulle note di “L’amore si odia” in occasione dell’evento "Non restiamo in silenzio" con Una, Nessuna, Centomila (1,6 M). - (PRIMAPRESS)