Serie Tv: dal best seller “Un gentiluomo a Mosca”otto episodi con Evan McGregor su Paramount+

(PRIMAPRESS) - ROMA - Paramount+ ha pubblicato il trailer ufficiale della nuova serie in otto episodi UN GENTILUOMO A MOSCA. Dopo Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia, la serie sarà disponibile in Italia dal 17 maggio in esclusiva su Paramount+, oltre che in America Latina, Germania, Svizzera, Austria e Corea del Sud. Adattamento del romanzo best-seller internazionale di Amor Towles, UN GENTILUOMO A MOSCA segue il conte Alexander Rostov, interpretato dall'attore vincitore dell'Emmy Award Ewan McGregor (Star Wars franchise, Halston, Trainspotting), che, all'indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia. Scongiurata l'esecuzione immediata, viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell'opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede fuori. Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell'hotel, le circostanze gli permettono di entrare in un mondo molto più ampio di scoperte emotive. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel, scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore. Oltre a McGregor, la serie è interpretata da Mary Elizabeth Winstead (Ahsoka, Kate, Birds of Prey) nel ruolo dell'affascinante attrice cinematografica Anna Urbanova, Alexa Goodall (L'ora del diavolo, Lockwood and Co) nel ruolo della giovane amica del Conte, Nina; Johnny Harris (Without Sin, This is England '86) nel ruolo del combattuto agente della polizia segreta Osip; e Fehinti Balogun (Dune, I May Destroy You) nel ruolo di Mishka, la migliore amica del Conte ai tempi dell'università. - (PRIMAPRESS)