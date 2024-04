Giornata mondiale della Terra: i programmi di Rai Kids su Rai Yoyo e Rai Play

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Giornata Mondiale della Terra che si celebrerà il prossimo 22 aprile fa il punto su quanto c'è ancora da fare per la salvaguardia del pianeta.

Rai Kids, il canale di Viale Mazzini dedicato ai ragazzi, manderà in onda lo speciale animato “Non Scendo!”, in programma il 22 aprile alle ore 19.30 su Rai Yoyo e disponibile su RaiPlay, dove ci sarà una versione speciale più lunga.

Giulia, una ragazza di 14 anni, riceve in dono dalla nonna un bosco centenario. Ma la madre ha altri piani: a cosa serve un bosco? Meglio un villaggio “verde”! Giulia, d’istinto, si oppone alla madre. Il bosco non si tocca! Sale sull’albero più alto e da lì non scende, le ruspe pronte ad abbatterlo sono costrette a fermarsi. Giulia rinuncerà alla missione di proteggere il bosco, o avrà il coraggio di vivere su un albero? Tre generazioni di donne si confrontano e arrivano a fare “rete” per proteggere l’ecosistema. Una nonna sognatrice, una madre lavoratrice instancabile, e un’adolescente che improvvisamente viene chiamata a difendere una foresta. - (PRIMAPRESS)