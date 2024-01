Incidente aereo ai Caraibi: morto l‘attore Christian Oliver, le due figlie e il pilota. Ricordato per le serie Tv ‘Cobra 11’

(PRIMAPRESS) - CARAIBI - L'attore tedesco naturalizzato statunitense Christian Oliver è morto insieme alle due figlie di 10 e 12 anni e al pilota in un incidente aereo ai Caraibi. Le circostanze riferite da alcuni media. Cristian Klepser, questo il vero nome del 51enne di Francoforte sul Meno, si era trasferito da giovane negli Usa dove aveva debuttato come comparsa in alcuni telefilm. E' ricordato come protagonista del telefilm "Squadra Speciale Cobra 11",del film "Speed Racer" del 2008, "Intrigo a Berlino","Operazione Valchiria" 2008 e "Ready or not". - (PRIMAPRESS)