Tv: a “Che Tempo che Fa” su Nove Antonio Guterres (Onu) ospite di Fabio Fazio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sarà ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 10 marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Guterres In carica dal primo gennaio 2017 e rieletto nel 2021 per un secondo mandato quinquennale, ricopre il ruolo di Segretario generale dell’ONU, dopo essere stato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) dal 2005 al 2015 e Primo ministro del Portogallo dal 1995 al 2002. Un ruolo il suo che dal 7 ottobre scorso si è concentrato sulla guerra scoppiata tra Israele ed Hamas ma in particolare sollevando la questione delle condizioni di salute e fame in cui versano i palestinesi. - (PRIMAPRESS)