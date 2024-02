Rai: presentato nella sede di Via Asiago il Piano Industriale 2024-2026 con Soldi, Sergio e Rossi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato alla stampa il Piano Industriale della Rai 2024- 2026 che era stato approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso 18 gennaio. Il piano prevede importanti livelli di investimenti e la sua attuazione, secondo quanto riportato in un comunicato dell'azienda di Viale Mazzini, " permetterà di consegnare un’azienda strutturalmente trasformata in Digital Media Company come previsto dal nuovo Contratto di Servizio". Nella sede Rai di Via Asiago sono stati la Presidente, Soldi, l'Ad, Sergio e il DG Rossi, insieme ai direttori di Corporate, di Genere e di Testata a presentare i dettagli del piano. - (PRIMAPRESS)