Affari Tuoi: puntata record. Vinti 300 mila euro dal concorrente del Trentino Alto Adige

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il più alto premio del game show "Affari Tuoi" di 300mila euro (in gettoni d’oro) è stato vinto da Luca dal Trentino Alto Adige che ha giocato in coppia con la figlia Sara di 22 anni. Partita condotta con grande intuito e coraggio fino a rifiutare addirittura i 150mila euro proposti dal ‘dottore’, una cifra mai proposta nella storia del programma, e poi la sorpresa finale: il pacco numero 2 è il pacco fortunato e contiene la vincita più alta. I complimenti di Amadeus al concorrente per come è stata condotta la gara. - (PRIMAPRESS)