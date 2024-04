Rai, il sindacato Usigrai pronto ad un pacchetto di 5 giorni di sciopero contro l'accorpamento di testate giornalistiche

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Assemblea dei Cdr e dei fiduciari della Rai proclama a larga maggioranza (8 voti contrari e un astenuto) lo stato di agitazione e affida a Usigrai un pacchetto di 5 giorni di sciopero. L’Assemblea contesta la volontà di trasformare il Servizio Pubblico nel megafono dei partiti, e all’azienda gli accorpamenti di testate calati dall’alto che svuoterebbero Radio1 della sua vocazione all news, la mancata volontà di indire una selezione pubblica per sostituire gli oltre 100 colleghi usciti dalla Rai negli ultimi anni, il mancato rispetto degli accordi sindacali sugli organici nella Tgr, l’assenza di risorse per stabilizzare i precari che lavorano nelle reti, i tagli alle troupe e la disdetta da parte del vertice del premio di risultato. - (PRIMAPRESS)