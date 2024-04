RaiNews24 festeggia i suoi primi 25 anni di canale “All News” con uno speciale del direttore Paolo Petrecca

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 26 aprile Rainews24 festeggia il traguardo dei suoi primi 25 anni di programmazione "All News" con l'informazione in diretta di quanto accade nel mondo. Nel ripercorrere la nascita del canale generalista, il direttore Paolo Petrecca ha ricordato Roberto Morrione, il primo Direttore del canale all news, insieme alle voci di Corradino Mineo, Monica Maggioni, Antonio Di Bella e Andrea Vianello, insieme a quelle della Presidente della Rai Marinella Soldi, dell’Amministratore Delegato, Roberto Sergio, e del Direttore Generale, Giampaolo Rossi, per offrire un quadro a 360° di Rainews24 dalle sue origini ad oggi, un viaggio straordinario attraverso la storia dell’informazione 24 ore su 24 della Rai per esplorare le sfide future che ci attendono. - (PRIMAPRESS)