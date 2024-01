Mondo Crociere: riparte il format di Sportoutdoor.tv per gli appassionati dei grandi viaggi in nave

(PRIMAPRESS) - MILANO – Sportoutdoor Tv riprende il mare con Mondo Crociera, il format televisivo per gli appassionati di viaggi sulle grandi navi seguendo le rotte più affascinanti del Pianeta. Mondo Crociera arrivato al 19°anno di messa in onda riparte con nuove puntate,a cadenza settimanale da 30 minuti sino a Giugno 2024. È un giro del mondo in 22 puntate: un viaggio con il giornalista Floriano Omoboni che sarà venerdì 26/1h.19 su Sportitalia e a seguire su Sportoutdoor.tv

“Quest’anno partiamo con una puntata speciale dedicata al varo di una nuova nave all’avanguardia, la MSC EURIBIA un bellissimo hotel galleggiante a 5 stelle dotato di ogni confort. – anticipa Floriano Omoboni - In ogni puntata racconteremo le curiosità della “vita di bordo” dei viaggiatori, ma ovviamente i luoghi meravigliosi che visiteremo”.

“Ringraziamo Mondo Crociera e il canale televisivo Sportoutdoor.tv per aver sempre creduto in noi e averci seguito negli anni in un percorso fantastico di crescita”, dichiara Pierfrancesco Vago, Presidente di MSC Crociere.

Nelle puntate 2024 di Mondo Crociera sono tantissime le mete e gli itinerari fantastici da scoprire. Si andrà in Medio Oriente, con tappa nel Emirati Arabi e nel Golfo Persico, ai Caraibi e nei paesaggi spettacolari dei Fiordi Norvegesi,Capo Nord, Circolo Polare Artico, fino alle terre remote del Sudamerica, dalla Patagonia, Stretto di Magellano, la Terra del Fuoco e Capo Horn. Si viaggerà poi tra le localita’ più belle del Mediterraneo con MSC Crociere, si farà tappa nell’isola gioiello di Msc Crociere di Ocean Cay alle Bahamas e scopriremo la nuova compagnia Explora Journey.

Ampio spazio anche alle crociere fluviali sul Douro, sull’Elba, sul Reno, sul Rodano e sul Danubio,per arrivare poi tra le bellezze dell’Albania e della nostra Sardegna con i traghetti GNV. Nella prima puntata andrà in onda uno speciale televisivo sul varo di MSC EURIBIA da Copenhagen in Danimarca. - (PRIMAPRESS)