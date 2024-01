Destinazione neve: con OutdoorTv, Floriano Omoboni esplora la Val Rendena e la Val di Non

(PRIMAPRESS) - MILANO - La stagione "Bianca" è partita e la neve non si è fatta attendere. Con Outdoor Tv e il talk S4 condotto da Floriano Omoboni, in questa seconda puntata, in onda venerdì 19 su Sportitalia (e a seguire sul circuito Sportoutdoor.tv) porta sulle piste e gli impianti della Val Rendena e la Paganella in Trentino. Ospiti negli studi di Milano sono: Gianni Baldessari, direttore di Funivie Pinzolo, Ruggero Ghezzi, direttore di Paganella Ski, Diego Occhi, sindaco di Vezza d’Oglio (BS) che racconterà i segreti della celebre Ciaspolada, corsa mondiale con racchette da neve, a cui partecipano circa 5 mila persone.

