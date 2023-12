Formula 1, MSC Crociere: dal logo bordo pista a partner del Gp di Giappone e Emilia Romagna

(PRIMAPRESS) - GINEVRA (SVIZZERA) - MSC Crociere sarà title sponsor di due Gran Premi del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2024: il Gran Premio del Giappone (5 -7 aprile 2024) e il Gran Premio dell'Emilia Romagna (17 -19 maggio 2024) a Imola. Il brand del terzo gruppo crocieristico al mondo affiancherà questi due iconici Gran Premi di Formula 1, insieme alla consueta presenza del proprio logo a bordo pista come parte della sponsorizzazione globale di MSC Crociere fino alla fine della stagione 2026. MSC Crociere è Global Partner della Formula 1 dal 2022, anno in cui la compagnia di crociere ha avviato una collaborazione pluriennale fino alla fine del Campionato Mondiale del 2026.

Questa ulteriore partnership tra i due brand globali, come si legge in una nota della società di navigazione "è in linea con il continuo aumento dell'interesse per la Formula 1 in tutto il mondo e con la crescente popolarità delle crociere come scelta preferita per le vacanze".



- (PRIMAPRESS)