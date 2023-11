SkiMagazine: con la seconda puntata del format Tv dedicato alla montagna si viaggerà tra il Trentino e la Coppa del Mondo di Cervinia

(PRIMAPRESS) - MILANO - La neve abbondante caduta in questi giorni fa partire in anticipo la stagione sciistica e il calendario del format televisivo SkiMagazine si intensifica. Domani 7 novembre alle 21,30 su SPORTITALIA e sul canale SPORTOUTDOOR.TV in onda sulle smarttv europee SAMSUNG TV PLUS ,RAKUTEN e RLAXX, è in programmazione la seconda puntata della 25ª edizione di SKIMAGAZINE, la trasmissione ideata e condotta da Floriano Omoboni. Tra i protagonisti dell'appuntamento Tv ci saranno Luciano Rizzi, presidente della Val di Sole, Maurizio Rossini, direttore di Trentino Marketing, Bruno Felicetti, direttore delle Funivie di Campiglio, Francesca Misconel, della VAL di FIEMME, la presentazione della Coppa del Mondo di Cervinia,pronta a partire il prossimo fine settimana, e i mondiali master WWMG LOMBARDIA 2024. SkiMagazine sarà un viaggio per gli appassionati di sport "bianco" in 24 puntate settimanali sino ad Aprile alla scoperta delle più belle località montane dell’arco alpino. - (PRIMAPRESS)