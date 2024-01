La montagna in Tv: riparte S4, il talk di Sportoutdoor.Tv condotto da Floriano Omoboni. In questa puntata la Val di Fiemme

(PRIMAPRESS) - MILANO - Riparte con la stagione invernale anche la nuova stagione del talk show dedicati allo sport e turismo della montagna di Sportoutdoor Tv, il programma televisivo condotto da Floriano Omoboni giunto alla 13ma stagione. Questa sera 10 gennaio (ore 21), ospiti nello studio di Milano ci saranno il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, Bruno Felicetti, il presidente del Nordic Ski Val di Fiemme, Piero DeGodenz e il direttore sportivo dei mondiali master di sport invernali WWMG 2024 Alessandro Vanoi. La prima puntata della nuova stagione 2024 di S4, che con il suo acronimo delle quattro esse definisce l’ampio perimetro dei contenuti di Sport, Sun , Sea e Snow in onda su Sportitalia (canale 60) vedrà in onda 22 puntate, in altrettante settimane nel palinsesto di Sportoutdoor.tv , la multipiattaforma tv/web creata come approfondimento sulle discipline sportive all’aperto e al turismo nelle più belle località di mare e montagna del Paese fino a diventare un biglietto da visita delle vacanze active.La puntata in onda questa sera spazierà dall’offerta turistica di Madonna di Campiglio, che con Bruno Felicetti approfondirà l’appuntamento con il Tour de Ski e le potenzialità della Val di Fiemme e i mondiali Master di sport invernali Over 30 ( World Winter Master Game) in calendario dall’11 al 21 Gennaio tra la Valtellina,Val Camonica e Val di Sole.“Questa nuova stagione di S4 non poteva iniziare che con tre riferimenti dell’eccellenza dell’offerta turistica e sportiva di queste località di montagna - dichiara FlorianoOmoboni - Il talk show nasce proprio dall’idea di unire varie voci e competenze, in grado di generare un dibattito di ampio respiro capace di portare il pubblico nell’anima di un’organizzazione turistico-sportiva di un territorio ed esplorarne tutte le potenzialità. E’ proprio questo format, in onda su un canale efficace come Sportitalia, che rivela chi c’è dietro un programma di eventi che ha catturato l’attenzione di un vastissimo pubblico di telespettatori in Europa grazie alla sua diffusione sulle più importanti smart tv di ultima generazione”.Ma i dati di ascolto sia moltiplicano perché Il talk S4 di Sportoutdoor.Tv è diffuso su un network di emittenti regionali, oltre che su Samsung Tv Plus (visibile in Italia e in Svizzera) Rakuten TV, presente in Italia, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, e Rllax TV, visibile in 21 paesi del mondo. In questo modo le puntate rimangono visibili molto più a lungo rispetto alla messa in onda in una determinata fascia oraria, consentendo di raggiungere un pubblico eterogeneo. - (PRIMAPRESS)