Rai Radio 1: a Mary Pop Live aria di neve tra Cervinia e Trentino nei Borghi più belli d’Italia

ROMA - Le ultime tendenze emerse a Roma Sposa e non solo, sul matrimonio 2.0: se ne parla "Mary Pop Live", il programma di Rai Radio 1 curato e condotto da Maria Teresa Lamberti, in onda sabato 21 ottobre alle 9.30. Per lo spazio dedicato all'enogastronomia, protagonista la cucina internazionale e i vitigni friulani a "Ein Prosit 2023". Infine il turismo tra sci, sport invernali e il fascino dei paesaggi mozzafiato del Cervino con le novità dell'apertura della funivia transfrontaliera da Cervinia alla svizzera Zermatt e la nuova Ski Area valdostana aperta in occasione delle prossime Coppe del Mondo di sci alpino e snowboard. Il viaggio sull'etere di Mary Pop si concluderà a Caldes, in Trentino, uno dei sei nuovi Borghi più belli d'Italia.