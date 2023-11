Turismo: addio al nome Cervinia, si chiamerà solo Le Breuil ma si accende la polemica con i residenti

(PRIMAPRESS) - VALLE D'AOSTA - Ormai la scelta sembra definitiva: Cervinia si chiamerà Le Breuil. La frazione di 700 abitanti nel Comune di Valtournenche, non esisterà più cancellata da un decreto del presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin che elimina in modo ufficiale la denominazione del paese. Ovviamente non mancano le proteste dei residenti perchè si teme che il brand Cervinia, conosciuto in tutto il mondo, come rinomata stazione sciistica, ora potrebbe perdere il suo appeal turistico. Per alcuni il cambiamento è un danno di immagine per cui il paese rischia un contraccolpo, ma anche un problema non da poco perché andrà rifatta tutta la cartellonistica, andranno cambiate le carte di identità, i certificati e tutti i documenti che riportano, per convenzione, la dicitura Breuil-Cervinia.

Il segretario comunale di Valtournenche, René Rey, spiega che il decreto di Testolin si basa sul parere del precedente Consiglio comunale, guidato da Jean-Antoine Maquignaz, e che la questione è sotto la lente dell’attuale amministrazione della sindaca Elisa Cicco. - (PRIMAPRESS)