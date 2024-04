Birre: la trentina BioNoc conquista la Gold Medal ai mondiali di Barcellona con la sua Lipa

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Il birrificio BioNoc di Mezzano si è distinto ancora una volta come una delle più interessanti realtà artigianali della birra a livello europeo, avendo ricevuto due importanti riconoscimenti internazionali ai Mondiali della Birra tenutisi di recente a Barcellona.

Premiato con la Medaglia d'Oro per la sua birra Lipa, nella categoria English IPA, si è distinto nella creazione di prodotti che rispecchiano la tradizione ma arricchita di elementi innovativi e distintivi del territorio ai piedi delle Pale di San Martino. Un riconoscimento che era già stato ottenuto dal birrificio nel 2021 sempre nella stessa categoria, a conferma della costanza e degli alti standard qualitativi che lo staff è riuscito a garantire nel corso degli anni. Premiata anche la birra Golden Ale, che ha vinto la Medaglia di Bronzo nella categoria British Golden Ale. Una birra che rappresenta un tributo alla dedizione nell'esplorare nuovi stili e sapori, una delle birre storiche di questo birrificio. "È stata l'ennesima conferma che il nostro Birrificio si posiziona tra i migliori birrifici del mondo per la produzione di birre artigianali"- spiega il fondatore del Birrificio BioNoc' Fabio Simoni. "Sono convinto che questa vittoria sia da accreditare al magico staff che da sempre contraddistingue il nostro birrificio di Primiero".