Musica: il jazz di Russel Crowe e The Gentleman Barbers in tour da Cervinia a Noto

(PRIMAPRESS) - CERVINIA - Russell Crowe torna in Italia, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, e insieme alla sua band The Gentlemen Barbers è pronto a partire per un tour cheprende avvio dalla Valle d'Aosta per arrivare sino in sicilia. Prima tappa, dunque, Cervinia dove il “Russell Crowe’s Indoor Garden Party Featuring The Gentlemen Barbers and Lorraine O’Reilly", prodotto da Giuseppe Rapisarda Management, sarà il 21 giugno sulla Terrazza Panoramica del Piccolo Cervino e Breuil-Cervinia - Valtournenche, per poi essere a Roma il 23 giugno, al Parco Archeologico del Colosseo; 26 e 27 giugno al Forum Theatre, per proseguire a Pompei il 9 luglio, all'Anfiteatro degli Scavi, Ascoli Piceno (11 luglio, Piazza del Popolo), Piacenza (13 luglio, Palazzo Farnese), Varese (14 luglio, Giardini Estensi), Bari (19 luglio, Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Capurso), Diamante (CS, 20 luglio, Ruderi di Cirella), Siena (22 luglio, Piazza del Campo), La Spezia (30 luglio, Jazz Festival, Piazza Europa), Udine (01 agosto, Festival Majano Area Concerti), Ladispoli (RM, 3 agosto, Piazza Rossellini), Castiglioncello - Rosignano Marittimo (LI, 5 agosto, Castello Pasquini) e Noto (SR, 7 agosto, Scalinata della Cattedrale).



Nel tour non mancheranno momenti unici, come a Breuil-Cervinia dove il concerto delle 19:30 sarà anticipato da un’anteprima a dir poco suggestiva. Russell Crowe con The Gentlemen Barbers e Lorraine O’Reilly suoneranno tre brani direttamente dalla Terrazza Panoramica del Matterhorn Glacier Paradise (Piccolo Cervino), situata a 3.883 metri di altitudine (esibizione non aperta al pubblico). A Roma, in occasione del ritorno del “Gladiatore” al Colosseo, sono previste numerose sorprese.

Russell Crowe sarà accompagnato sul palco dai The Gentleman Barbers: David Kelly (batteria), Stewart Kirwan (tromba), Stuart Hunter (piano), Chris Kamzelas (chitarra), James Haselwood (basso), Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot (voci). Confermata la presenza nelle date italiane di Lorraine O’Reilly: con Crowe per un duetto nell’album dei Bible Code Sundays “Walk like Kings”, sono diventati amici e si sono esibiti insieme dal 2017. - (PRIMAPRESS)