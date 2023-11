Mary Pop Live: su Rai Radio 1, Maria Teresa Lamberti va alla scoperta del Tenement Museum di New York

(PRIMAPRESS) - ROMA - La moda, tra storia, cinema e costume, è la protagonista di "Mary Pop Live, il programma curato e condotto da Maria Teresa Lamberti, in onda sabato 25 novembre alle 9.30 su Rai Radio 1. Obiettivo anche sul turismo, con i set naturali della Calabria, e la scoperta delle radici con il Tenement Museum di New York nel Lower East Side sulla 97 Orchard Street in un complesso di appartamenti, una volta residenza di oltre 7000 immigrati di ben 20 nazionalità diverse tra il 1863 e il 1935. Le stanze sono una fotografia della vita in quel periodo anche di migliaia di nostri antenati che erano arrivati negli States per una nuova vita.

In clonclusione di puntata non poteva mancare una pagina dedicata food con la prima edizione della Dolce Roma Fest. - (PRIMAPRESS)