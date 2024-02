Torino: iniziate le riprese di Modì, film autobiografico di Modigliani con Johnny Depp alla regia

(PRIMAPRESS) - TORINO - Iniziate le riprese a Torino del film Modì, la pellicola drammatico-biografico di prossima uscita basata sulla vita dell'artista italiano Amedeo Modigliani. Il film è diretto da Johnny Depp, da una sceneggiatura di Jerzy e Mary Kromolowski, basata sull'opera Modigliani di Dennis McIntyre.

Ieri Depp ha visitato in forma strettamente privata e a porte chiuse il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la mostra Il Mondo di Tim Burton, unica attività extra lavorativa che l'attore-regista si è concesso durante il suo soggiorno per le riprese a Torino. Ad accoglierlo al museo sono stati il presidente Enzo Ghigo, il vicepresidente Gabriele Molinari, il consigliere Alessandro Bollo e il direttore Domenico De Gaetano. Con loro Marco Fallanca che in questi mesi ha tenuto i rapporti con l’attore e il suo entourage.

Depp è rimasto estasiato dalla mostra, quasi emozionato nel rivedere tutti questi i materiali relativi ai film delle sue numerose collaborazioni con Burton. Dai primi bozzetti di Edward Mani di Forbice, a Sweeney Todd e Dark Shadows, fino ad arrivare alla lettera autografa di Tim Burton nella quale il registra gli propone delle modifiche alle sue battute nel film La Fabbrica di Cioccolato. Questa lettera ha rievocato in lui molti ricordi e ha voluto essere ritratto lì accanto così fa poterla mandare a Tim Burton. - (PRIMAPRESS)