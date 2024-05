Apre la 36ª edizione del Salone del Libro di Torino. I titoli dei libri specchio di una società tra aspettative e fragilità

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Salone del Libro di Torino, ha preso il via. C'è un tema che caratterizzerà questa 36ª edizione che parte da un un saggio di Natalia Ginzburg, che scriveva: "Se non avessimo avuto una vita immaginaria,non avremmo forse trovato le strade della vita creativa, o non ci sarebbe venuto in testa di cercarle". Fino al 13 maggio al Lingotto, 7 sezioni su due temi, Donne e Sguardi sul presente ma anche la lettura in filigrana di una società che si trasformando evidenziando anche molte fragilità nella perdita di valori. Scorrendo i titoli dei libri in presentazione si coglie l'espressione di una società sempre più sopraffatta dalla perdita di valori come anche questa campagna elettorale per le prossime elezioni europee sta evidenziando dove lo scontro verbale ha superato i limiti del buon senso.

Questa edizione ospita una lingua straniera e sarà il tedesco mentre guest side sarà la Liguria.

La Rai è sponsor principale e seguuirà l'intero evento su tv, radio e digitale. Con Rai Libri, eventi, incontri e presentazioni. - (PRIMAPRESS)