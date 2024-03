Tokio Anime Festival 2024: Rai Kids vince il Toshida City Award con lo special animato “Venezia, la più antica città del futuro”

(PRIMAPRESS) - TOKIO - In casa Rai arriva un nuovo successo internazionale al Tokyo Anime Award Festival 2024. Rai Kids, la struttura dedicata ai bambini e ragazzi ha conquistato il prestigioso “Toshima City Award” con lo speciale animato “Venezia: La più antica città del futuro”. Un riconoscimento che conferma Venezia come un’icona di creatività e innovazione nel mondo dell’animazione. L’opera, scritta da Jacopo Martinello e diretta da Andrea Giro e Roberto Zincone, celebra i 1600 anni della città di Venezia e sarà trasmessa venerdì 22 marzo, alle ore 9 e alle 17.40, e su Rai Gulp e RaiPlay.

Il Tokyo Anime Award Festival (TAAF) è un evento di spicco nel panorama internazionale dell’animazione, che celebra l’eccellenza artistica e l’innovazione nel campo dell’anime e della cultura pop giapponese. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di rinomati esperti dell’industria, tra cui illustri personalità come Sukehiro Tomita, autore di Sailor Moon, Ryosuke Takahashi, creatore di Gundam, Shuiki Seki, animatore de Le avventure di Tom Sayer e Yuji Ohno, compositore delle celebri musiche di Lupin 3 e Capitan Futuro.

“Venezia: La più antica città del futuro” ha catturato l’attenzione della giuria per la sua capacità di trasmettere l’essenza unica di Venezia, combinando abilmente tradizione e innovazione in un racconto avvincente. Questo speciale di 25 minuti, rivolto a un pubblico di ragazzi e famiglie, è stato realizzato dallo studio Primal Shape in collaborazione con Rai Kids, con l’obiettivo di mettere in scena le bellezze e la delicatezza della città lagunare in un misterioso viaggio tra passato e futuro. - (PRIMAPRESS)