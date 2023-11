G7 Ministri Esteri: il vicepremier Antonio Tajani a Tokio per il passaggio della Presidenza dal Giappone all’Italia

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è impegnato nella seconda giornata di missione in Giappone a Tokyo, alla riunione dei Ministri degli Esteri del G7. L’evento rappresenta il passaggio dalla Presidenza giapponese del G7 a quella dell'Italia per il 2024. “L’obiettivo che il Governo si pone è quello di riaffermare la centralità del G7 nell’affrontare le più importanti sfide del nostro tempo, difendendo i valori e i principi dell’ordine internazionale basato su regole chiare”, ha commentato Tajani. Egli ha inoltre aggiunto che “la situazione in Medio Oriente sarà al centro della Presidenza italiana, anche nell’ottica di poter dare un contributo alla costruzione del ‘giorno dopo’ a Gaza”. Al contempo, “continueremo a impegnarci per fornire all’Ucraina tutto il sostegno necessario e daremo grande attenzione all’Africa, anche sotto il profilo del nesso sviluppo-migrazioni”, ha concluso il Vicepremier. A margine della riunione ministeriale, Tajani avrà incontri bilaterali con colleghi dei Paesi del Gruppo dove uno degli argomenti sarà quello dei conflitti in atto in Israele e in Ucraina. Il rappresentante italiano incontrerà anche rappresentanti di aziende italiane che si trovano in questi giorni a Tokyo per partecipare alla XXXIII Assemblea Generale dell’Italy-Japan Business Group (IJBG). Si tratta di un organismo associativo creato dalle comunità imprenditoriali italiana e giapponese per promuovere una maggiore cooperazione industriale tra i due Paesi e favorire un dialogo permanente tra le due comunità di affari, che nell’intenzione dei due Governi si vuole allargare e potenziare per creare nuove opportunità industriali – in linea con il livello di “partenariato strategico” raggiunto dalle relazioni bilaterali – soprattutto in settori ad elevato contenuto tecnologico.

Nel punti stampa dell'evento Tajani ha riferito dei programmi che l'Italia intende portare avanti e dell'impegno a trovare soluzioni per il conflitto di Gaza e a disinnescare le possibili escalation del conflitto. - (PRIMAPRESS)