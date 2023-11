Cinetel: ai botteghini il record di “C’è ancora domani”. Borgonzoni: “Risultati incoraggianti per il cinema italiano”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il cinema italiano prende il largo dalla polemica che nei giorni scorsi era stata alimentata da una dichiarazione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che evidenziava come alcune produzioni che ricevono contributi si rivelano un flop al botteghino. A certificare lo stato di salute dei movie Made in Italy sono i dati del Cinetel che in queste ore vedono il film “C’è ancora domani” con Paola Cortellesi anche dietro la macchina da presa tirare la volata ai botteghini con l’americano “Killers of the Flower Moon”, con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro. Entrambi hanno già superato i 3milioni di euro incassati. Ottima la performance anche di Comandante interpretato da Favino che viaggia sopra i 600 mila euro.

“Risultati, questi che ci incoraggiano nel continuare a sostenere le sale e il cinema e più in generale tutto il sistema audiovisivo italiano”. Ha dichiarato il Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni in riferimento ai dati Cinetel. - (PRIMAPRESS)