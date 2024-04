150º anniversario nascita Guglielmo Marconi, aperte le mostre di Palazzo Piacentini e Rai

Elettra Marconi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aperta a Palazzo Piacentini (Sede del MiMit) la mostra “Guglielmo Marconi e le onde del Made in Italy”, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Gugliemo Giovannelli Marconi, istituito con decreto del ministero della Cultura. Un evento organizzato in occasione della ricorrenza della nascita del genio italiano, per ricordare alcune delle sue straordinarie invenzioni che hanno cambiato radicalmente le comunicazioni. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario di Stato del Mimit Fausta Bergamotto e il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, il presidente del Comitato Nazionale, Giulia Fortunato, il presidente di Infratel, Alfredo Maria Becchetti, e il nipote dello scienziato, Gugliemo Marconi. A via Asiago, invece, nella sede Rai, è stata inaugurata la mostra che riproduce lo studio di registrazione del Pandilo Elettra da cui Marconì invio il primo segnale radio. “Riconoscerne la grandezza e sottolineare lo straordinario contributo che le sue intuizioni hanno dato alla storia delle comunicazioni a distanza: la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita è l’occasione per accendere i riflettori in Italia e nel mondo su Guglielmo Marconi. All’inventore bolognese dobbiamo infatti buona parte della nostra quotidianità. Senza la sua scoperta scientifica non avremmo ad esempio la radio, la televisione o i telefoni cellulari, solo per fare alcuni esempi. Ecco perché è importante rendere omaggio alla sua figura e alla sua memoria. Ringrazio gli ideatori e gli organizzatori della mostra: il progetto espositivo risponde proprio a questo obiettivo e arricchisce l’ambizioso programma di iniziative promosse dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, istituito con decreto del Ministero della Cultura, al via domani da Villa Griffone, a Pontecchio Marconi, nel Bolognese, luogo da dove partirono i primi esperimenti”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. Impegnata in Senato per le votazioni, la Senatrice ha voluto inviare un saluto in occasione dell’evento di inaugurazione che si è svolto questo pomeriggio a Palazzo Piacentini della mostra “Guglielmo Marconi e le onde del Made in Itay”, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, istituito con decreto del Ministero della Cultura. - (PRIMAPRESS)