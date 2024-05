David di Donatello: il trionfo e i record di riconoscimenti a Paola Cortellesi con “C’è ancora domani”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani", fa incetta di premi ai David di Donatello segnando un traguardo da record per il miglior esordio alla regia a cui si è aggiunto quello di migliore attrice protagonista. Il film incassa anche il premio come migliore attrice non protagonista a Emanuela Fanelli. Elio Germano migliore attore non protagonista con Palazzina Lef. Premi anche per Io capitano di Garrone e Rapito di Bellocchio. Standing ovation per il giornalista Vincenzo Mollica premio speciale. Omaggio al grande regista Fellini con con una coreografia di Luca Tomassini. - (PRIMAPRESS)